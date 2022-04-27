Общество

В пунктах пропуска на белорусской госгранице будет введена обязательная дезинфекция транспорта

27.04.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №154 «Об обязательной дезинфекции транспортных средств». Документ принят в целях снижения риска ввоза на территорию страны возбудителей опасных инфекций и бактерий. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Ранее в Беларуси был проведен эксперимент по обязательной дезинфекции транспортных средств. Согласно указу главы государства от 26 апреля 2021 года с 1 июля 2021 года по 1 марта 2022 года в пункте пропуска через государственную границу «Новая Гута» обязательной дезинфекции подвергались автобусы, легковые и грузовые автомобили (с внешней стороны) — всего более 60 тыс. транспортных средств. Государственной ветеринарной службой до проведения дезинфекции отбирались и исследовались пробы, часть из которых показала положительный результат на наличие кишечной палочки и золотистого стафилококка.

По итогам рассмотрения межведомственной рабочей группой при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия вопроса о целесообразности введения обязательной дезинфекции транспортных средств принято решение распространить полученный опыт на все пункты пропуска на внешних границах государства. Это решение закреплено в указе №154. В качестве организации, которая оказывает возмездные услуги по обязательной дезинфекции, определено ООО «БелГлобалГарант». Оплата будет производиться путем приобретения контрольной марки в «Белгосстрахе» и ОАО «АСБ Беларусбанк» в пунктах пропуска через государственную границу.

belta.by

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