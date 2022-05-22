В районной организации «Белая Русь» новый лидер (Лунинецкий район)

На этой неделе состоялась отчетно-выборная конференция районной организации РОО «Белая Русь». На нее прибыло 75 делегатов, представителей трудовых коллективов Лунинетчины. В работе конференции приняли участие заместитель председателя райисполкома Анатолий Захаркевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня. На повестке дня рассматривалось несколько важных вопросов, среди них – отчет о проделанной работе районной организации РОО «Белая Русь» за период с мая 2019 года по нынешнее время.

Сегодня общественная организация в своих рядах объединяет активных и креативных людей разных поколений, окрыленных одной идеей, имеющих твердую гражданскую позицию, по-настоящему ценящих и любящих свою Родину. На этом акцентировала внимание, выступая с докладом, председатель общественного объединения Людмила Казадаева, которая, кстати, и стояла у истоков его создания. Отчетный период был наполнен значимыми общественно-политическими событиями, в которых самое активное участие принимали члены районной организации «Белая Русь» – выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, а также кампания по избранию главы государства, VI Всебелорусское народное собрание и республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию нашей страны. Людмила Ивановна отметила, что сегодня состав районной организации «Белая Русь» насчитывает 1692 человека, объединенных в 85 «первичках».

– В рядах объединения – люди разного возраста, – говорит председатель, – всех социальных слоев населения, различных профессий. Ведется постоянная работа по укреплению и увеличению численности организации. С удовольствием хочется отметить деятельность таких «первичек», как ОАО «Лунинецкий молочный завод», «Спецжелезобетон», «Полесьеэлектромаш», райпо, центральной районной больницы, Лунинской СШ, колледжей политехнического и сельскохозяйственного производства, образования. Заслуживает внимания работа председателей первичных организаций дошкольных учреждений образования, сплачивающих вокруг себя неравнодушных и патриотически настроенных людей.

С момента образования «Белая Русь» активно участвует в политической жизни страны. Это проведение многочисленных акций, различных мероприятий, пикетов, активное участие в избирательных кампаниях, тесное взаимодействие и сотрудничество с местными органами исполнительной власти, общественными организациями и партиями.

В своем выступлении Людмила Казадаева обратила внимание присутствующих на то, что сегодня очень важно определиться, как развивать «Белую Русь» в новых реалиях. В феврале текущего года решением республиканского Совета РОО «Белая Русь» было предложено создать политическую партию центристской направленности.

– В это непростое время, – говорит председатель, – любовь к Родине, гордость за славные дела наших предков красной нитью проходит через все мероприятия и акции «Белой Руси». Например, весной мы традиционно проводим работы по благоустройству и наведению порядка на братских могилах, воинских захоронениях, участвуем в автопробегах по местам боевой славы, навещаем ветеранов, организуем встречи и диалоговые площадки с молодежью. На таких мероприятиях и происходит преемственность поколений и сохранение памяти об историческом прошлом Лунинетчины.

Доброй традицией стали поздравления детей из многодетных семей, социального приюта, чествование ветеранов и сельских тружеников. Большое внимание в Год исторической памяти уделяется и воспитанию подрастающего поколения.

Действительно, за отчетный период сделано немало. И как в конце своего выступления сказала председатель организации, сегодня люди должны видеть и слышать «Белую Русь», ее идеи и предложения, ее лидеров и активистов.

Эмоционально в прениях выступили председатели «первичек» ОАО «Спецжелезобетон» Тамара Мелешкевич, ОАО «Вульковский рассвет» Галина Соц, директор Богдановской СШ Елена Ярмольчик, а также депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня, который поблагодарил всех присутствующих за оказанное ему доверие во время избирательной кампании.

– Мой самый первый прием граждан в качестве депутата состоялся в общественной приемной «Белой Руси», – вспомнил Анатолий Васильевич. – Тогда на прием записалось 15 человек и длился он более трех часов. Можно сказать, что именно эта организация и дала мне старт в политику, за что я очень благодарен ее руководителю Людмиле Ивановне.

Во время отчетно-выборной конференции был избран состав нового Совета общественной организации в составе 19 человек, а также контрольно-ревизионная комиссия, делегаты на областную конференцию и новый лидер районной организации РОО «Белая Русь».

Людмила Казадаева, которая с 2011 года была бессменным руководителем, сложила свои полномочия. В этот день в ее адрес звучало много теплых слов и поздравлений. Коллеги дарили цветы и желали еще не один год оставаться в строю. Открытым голосованием на пост председателя единогласно была избрана Раиса Мозырчук, которая работала старшим инспектором отдела организационно-кадровой работы Лунинецкого райисполкома. Анатолий Захаркевич охарактеризовал Раису Яковлевну, как высококлассного специалиста, которая много лет проработала на разных должностях в сфере образования. Теплые слова признательности из уст Анатолия Михайловича прозвучали и в адрес Людмилы Ивановны. Заместитель председателя райисполкома поблагодарил ее за многолетний и плодотворный труд и вручил главную награду райисполкома – Почетную грамоту.

Стоит сказать, что в этот день было очень много подарков. Людмила Казадаева вручила Благодарственные письма самым активным членам «Белой Руси», отметив, что без их помощи и поддержки вряд ли бы сегодня районная организация звучала на областном и республиканских уровнях, как одна из лучших.