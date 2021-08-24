В Республиканском педсовете участвовали и лунинчане

Начальник отдела по образованию Лунинецкого райисполкома Людмила Ковшик и учитель Микашевичской гимназии имени В.И. Недведского Владимир Зылевич 23-24 августа принимали участие в ежегодном Республиканском педагогическом совете.

Около тысячи педагогов, руководителей учреждений образования, республиканских и местных органов государственного управления, а также представителей общественных объединений и отраслевого профсоюза в течение двух дней обсуждали стратегические вопросы развития национальной системы образования до 2030 года, подходы к решению насущных задач, делились накопленным опытом.

Была организована работа тематических секций и круглых столов, на которых специалисты рассматривали современные подходы к повышению качества дошкольного и общего среднего образования, развитию профессионального образования в современных социально-экономических условиях, основные направления для высшей школы, дополнительного образования. Особое внимание на Республиканском педагогическом совете уделялось вопросам развития инклюзивного образования, актуальным аспектам социальной, воспитательной, идеологической работы в современных условиях, развитию системы послевузовского образования, совершенствованию подготовки педагогических кадров.

Участники мероприятия смогли ознакомиться с выставкой эффективного педагогического опыта, творческих достижений педагогов, новинками учебной и учебно-методической литературы, с образовательными ресурсами и технологиями в сфере образования.

Также были отмечены лучшие педагоги Беларуси. Среди них – учитель Микашевичской гимназии имени В.И. Недведского Владимир Зылевич.