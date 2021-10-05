В РОВД состоялись торжественные проводы на заслуженный отдых «легенды» лунинецкого розыска.

Кажется, что стать сыщиком Ивану Горгуну было предначертано судьбой. Он родился 5 октября, в день создания службы уголовного розыска. На его счету множество раскрытых преступлений, задержаний, работы по предупреждению и пресечению противоправных действий, многочисленных встреч с людьми, опасных ситуаций, из которых нужно было найти четкий выход.

Он родился и вырос в сельской семье в Больших Чучевичах. А после армии решил продолжить службу в органах внутренних дел, что и привело его в Лунинецкий РОВД. Срок его службы – 36 лет, 9 месяцев и 2 дня.

Много теплых слов звучало в адрес юбиляра, как от и.о. начальника РОВД Павла Павловича, так и коллег. Председатель ветеранской организации Георгий Мордухай вспомнил моменты совместной работы, пожелал удачи на новом поприще и вручил удостоверение ветерана милицейской службы.

Приятным подарком для Ивана Павловича стал видеоролик о работе в отделе и поздравительными сюжетами, над созданием которого потрудились его коллеги.