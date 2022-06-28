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В семи хозяйствах Брестской области приступили к строительству зерносушильных комплексов, в том числе и в Лунинецком районе

28.06.2022
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В семи хозяйствах Брестской области приступили к строительству зерносушильных очистительных комплексов (ЗСК) отечественных производителей, сообщил начальник отдела механизации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виктор Денисюк.

В частности, шахтные зерносушилки марки «Амкодор» и Борисовского завода «Металлист» появятся в КСУП «Хвоецкое» Лунинецкого района, ОАО «Коссово» Ивацевичского, «Александрия-Агро» и «АгроНива» Каменецкого, «Достоево» Ивановского, СПК «Федорский» Столинского и «Крошин» Барановичского районов.

Два новых ЗСК от завода «Брестсельмаш» планируется ввести в эксплуатацию к предстоящей жатве. Строительство этих комплексов завершается в ОАО «Днепро-Бугское» Кобринского района и «Путь новый» Ляховичского.

В целом зерносушильное хозяйство региона представляет собой 392 зерноочистительно-сушильных комплекса. Его готовность составляет 94%. Ожидается, что старт уборочной кампании в Брестской области состоится в первой декаде июля.

belta.by

 

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