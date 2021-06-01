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В школах Беларуси начинаются выпускные экзамены

Выпускные экзамены пройдут организованно во всех учреждениях образования с 1 по 9 июня.

Учащиеся 9-х классов будут сдавать три обязательных выпускных экзамена. В частности, они напишут диктанты по белорусскому и русскому языкам, выполнят контрольную работу по математике. Учащиеся 11-х классов будут писать изложение по белорусскому или русскому языку (в зависимости от своего выбора), выполнят контрольную работу по математике, сдадут в устной форме экзамены по истории Беларуси и иностранному языку.

Как и в предыдущие годы, специалисты Министерства образования будут объявлять тексты для проведения выпускных экзаменов и номера контрольных работ по математике в прямом эфире по “Беларусь 1”, а также они будут сразу же размещаться на портале Министерства образования. Для учащихся 11-х классов тексты для проведения выпускных экзаменов будут оповещаться по телевидению 1, 3 и 7 июня, для учащихся 9-х классов – 2, 4 и 8 июня.

При проведении выпускных экзаменов будут соблюдены все санэпидтребования.

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