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В Скоках чествовали лучших руководителей АПК Брестчины, среди которых и представитель Лунинецкого района

06.05.2022
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Встречей добрых друзей, настоящих профессионалов стала церемония чествования лучших руководителей АПК Брестчины в Скоковской усадьбе Немцевичей – итоги ежегодного конкурса за достижение высоких показателей эффективности работы предприятий сельского хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции, обслуживания отрасли подвел областной агропромышленный союз.

Как отметил его исполнительный директор, аграрий с богатым стажем Сергей Ашмянцев, руководители в минувшем году с поставленной задачей справились успешно, особенно в животноводстве: наш регион – лучший в стране по производству молока и мяса.

Среди 25 победителей в различных номинациях и руководитель ОАО «Вульковский рассвет» Лунинецкого района Владимир Соц, который  поправил дела в присоединенном убыточном предприятии

По материалам zarya.by

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