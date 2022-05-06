В Скоках чествовали лучших руководителей АПК Брестчины, среди которых и представитель Лунинецкого района

Встречей добрых друзей, настоящих профессионалов стала церемония чествования лучших руководителей АПК Брестчины в Скоковской усадьбе Немцевичей – итоги ежегодного конкурса за достижение высоких показателей эффективности работы предприятий сельского хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции, обслуживания отрасли подвел областной агропромышленный союз.

Как отметил его исполнительный директор, аграрий с богатым стажем Сергей Ашмянцев, руководители в минувшем году с поставленной задачей справились успешно, особенно в животноводстве: наш регион – лучший в стране по производству молока и мяса.

Среди 25 победителей в различных номинациях и руководитель ОАО «Вульковский рассвет» Лунинецкого района Владимир Соц, который поправил дела в присоединенном убыточном предприятии

По материалам zarya.by