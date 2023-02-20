В Смолевичском районе в ДТП погибли 11 человек
В ДТП в Смолевичском районе погибли 11 человек. Об этом сообщили в МВД.
Инцидент произошел сегодня около 15.00 на 9-м км автодороги Р69 Смолевичи — Шацк. МАЗ столкнулся с маршрутным такси.
11 человек, в том числе ребенок, погибли, шестеро доставлены в больницу.
На место инцидента лично выбыл министр внутренних дел Иван Кубраков.
В данный момент правоохранители оказывают помощь участникам дорожного движения и обеспечивают объезд места ДТП
На помощь местным врачам из РНПЦ травматологии и ортопедии выехала бригада специалистов-травматологов. Кроме того, из областных взрослой и детской больниц прибыли внештатные специалисты — анестезиологи-реаниматологи и хирурги. Развернуты три операционные, проводится противошоковая терапия. В Минздраве подчеркнули, что врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние пациентов.
Для проведения республиканского лечебного консилиума на место выехал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
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