ОбществоПроисшествия

В Смолевичском районе в ДТП погибли 11 человек

20.02.2023
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В ДТП в Смолевичском районе погибли 11 человек. Об этом сообщили в МВД.

Инцидент произошел сегодня около 15.00 на 9-м км автодороги Р69 Смолевичи — Шацк. МАЗ столкнулся с маршрутным такси.

11 человек, в том числе ребенок, погибли, шестеро доставлены в больницу.

На место инцидента лично выбыл министр внутренних дел Иван Кубраков.

В данный момент правоохранители оказывают помощь участникам дорожного движения и обеспечивают объезд места ДТП

На помощь местным врачам из РНПЦ травматологии и ортопедии выехала бригада специалистов-травматологов. Кроме того, из областных взрослой и детской больниц прибыли внештатные специалисты — анестезиологи-реаниматологи и хирурги. Развернуты три операционные, проводится противошоковая терапия. В Минздраве подчеркнули, что врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние пациентов.

Для проведения республиканского лечебного консилиума на место выехал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

belta.by

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