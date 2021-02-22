В Сочи прошли переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина

Глава белорусского государства отметил фразу из вступительного слова Владимира Путина о том, что это сейчас редкость, когда руководители государств встречаются с глазу на глаз. “Думаю, что мы продолжим такой формат общения. Серьезные переговоры в обычной одежде – это говорит о том, что мы просто близкие люди, у нас очень близкие народы и страны. И мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы”, – сказал Александр Лукашенко.

По его словам, выдумывать ничего не надо, так как стороны немало сделали, проведена работа на уровне правительств. Президент напомнил, что ранее было обозначено порядка 30 направлений по развитию сотрудничества, дорожных карт. И ранее главы государств, встречаясь в Сочи, договорились, что правительства двух стран поработают над ними – подновят и модернизируют. “Действительно, правительства очень многое сделали. И России, и Беларуси. Они обновили формат. Мне сегодня посол Семашко докладывал, что там, может быть, осталось 6-7 дорожных карт (они сейчас уже по-новому называются, их ребрендинг провели), над которыми наши правительства работают. Все остальные в принципе готовы к подписанию. Поэтому план действий есть”, – заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также поблагодарил российского лидера за поддержку, которую российская сторона оказывает экономике Беларуси. “Должен вас проинформировать, что это не зря. Деньги не выброшены на ветер”, – подчеркнул он.

Глава государства в этой связи отметил, что как минимум половина торгового оборота Беларуси завязана на Россию, а сравнительно небольшая Беларусь является четвертым по значимости торговым партнером России. Страна потребляет много российских комплектующих и сырья. “Поэтому спасибо. Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер. Мы вкладываем в конечное производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих. И этот объем все время нарастает. И если мы реализуем задуманные проекты, которые мы на 5 лет утвердили, то импорт из России значительно увеличится”, – заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пояснил, что полный ввод в строй Белорусской АЭС позволит сэкономить примерно 5 млрд куб.м природного газа. Тем не менее потребность в этом сырье в целом не снизится с учетом планов по строительству нового азотного комбината в Гродно. “А это природный газ. Поэтому мы все равно будем потреблять природный газ во всевозрастающих объемах. Проект стоимостью 1,2 – 1,3 млрд, – сказал Президент. – Новый комбинат. Опыт у нас есть. У нас же такой работает там. Поэтому мы хотим увеличить объемы азотных удобрений. Если будет ваше поручение проработать вопрос, мы с Газпромом готовы этот проект реализовать”.

Александр Лукашенко также высказал слова благодарности за сотрудничество в области образования, в частности, обучение студентов из Беларуси в российских вузах. “Хоть у нас приличный уровень образования, но ребята активно используют вузы Российской Федерации, чтобы получить достойное образование”, – сказал он.

Фото пресс-службы Президента РФ – БЕЛТА

Президент затронул и актуальную ныне тему борьбы с коронавирусом, производства вакцин. Он отметил достижения российских ученых в этом направлении. “Я всегда говорю: и наше немножко там есть с советских времен – производство вакцин. У вас уже три зарегистрированных вакцины. И еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть. Но сейчас активно закупаем у вас. Эта тема – вакцин – говорит о высочайшем уровне науки в Российской Федерации. А без образования науки не бывает. Это очень сильно повлияло на наших ребят в плане обучения в Российской Федерации. Ну и ребята из России приезжают. У нас тут, слава богу, барьеров никаких нет”, – отметил Александр Лукашенко.

“Спасибо за то, что прислушались к моей просьбе и открыли железнодорожное движение между двумя странами, увеличили пропускную возможность и возможность туда-сюда перемещаться нашим гражданам через воздушные ворота. Думаю, недалек тот момент, когда мы и автомобильное движение откроем. У нас проблем нет. Мы не закрыты здесь”, – сказал глава белорусского государства. Он отметил, что Россия направляла в Беларусь специалистов, которые убедились в том, что страны находятся на примерно одинаковом уровне по заболеваемости. “К счастью, сейчас резко начала снижаться заболеваемость. Дай бог, к осени или может к лету мы уже выйдем поближе к нулю”, – добавил Президент Беларуси.

Владимир Путин, говоря о сотрудничестве двух стран, подчеркнул, что вопросы финансовой поддержки, конечно, важны, но это далеко не главное. “Главное – это совместная работа и кооперация в реальном секторе экономики. У нас действительно за период эпидемии немного упал товарооборот, примерно на 15%. Но все равно составил $28,5 млрд. Это очень значимая цифра”, – сказал он.

Главы государств продолжили общение во время катания на горных лыжах.

БелТА.