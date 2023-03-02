В социальных сетях появляются паблики «ЧВК Рёдан» с привязкой к Бресту

Молодежные движения не знают границ. Настоящей чумой 2023 года стало новое течение «ЧВК Редан», которое зародилось в России, а затем распространилось на города Украины.

Сегодня последователи активно появляются в Беларуси, в том числе в Бресте. Они создают в социальных сетях группы, в которые вовлекают молодых людей. Все бы ничего, но участие в движении таит в себе массу опасностей. Страшно, что в одной из таких брестских групп уже несколько десятков несовершеннолетних участников, которые ведут между собой активную переписку.

Найти в толпе представителей движения «ЧВК Рёдан» не трудно – ее представители носят длинные волосы, клетчатые штаны и используют символику с пауком и цифрой 4. По словам подростков, они не имеют отношения к военной кампании, а так называют себя просто в шутку. По сюжету, «Геней Рёдан» – это преступная организация, также известная как «Призрачная труппа» или «Паук».

Есть версия, что в данном движении подростки-неформалы борются с людьми, которые считают их внешний вид неправильным, женоподобным. Например, с футбольными фанатами. На этой почве происходят конфликты. Так, первые задержания подростков, которые относят себя к молодежной культуре «ЧВК Рёдан», произошли в России. Причиной стали массовые драки в торговых центрах.

Во избежание печальных последствий, правоохранители рекомендуют родителям проявить пристальное внимание к своим детям. Насторожить должны вещи с пауками и цифрой четыре. Уважаемые мамы и папы, не игнорируйте новые предметы и аксессуары у детей, которые вы раньше не видели.

Кроме того, проведите беседу, напомнив ребенку, что жестокость и агрессивность может привести к печальным последствиям. Убедите ребенка, что не надо начинать драки или отвечать на провокации, так как можно причинить кому-то травму, пострадать самому или получить проблемы с законом.

Уважаемые родители, уделяйте также как можно больше внимания детям и их интересам, не игнорируйте странности в поведении и проявление агрессии. Не забывайте лишний раз позвонить своему ребенку и узнать, где и с кем он находится.

Проверяйте социальные сети детей, в частности, с кем ребенок общается, а также в каких группах состоит. Кроме того, расскажите, к чему может привести участие в подобных движениях. Возможно, именно благодаря вашей заботе и вниманию ребенок сможет избежать неприятностей.

Правоохранители, в свою очередь, проведут профилактические беседы в учреждениях образования и будут следить за обстановкой на улицах, дабы пресечь преступления и правонарушения.

Отделение информации и общественной связи УВД Брестского облисполкома

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