ОбществоПроисшествия

В Столинском районе инженер-технолог украл 160 кг септика для животных

25.11.2022
39

Прокуратура Столинского района возбудила уголовное дело в отношении инженера-технолога предприятия АПК по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями по ч.1 ст.210 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Прокуратура района в ходе совместной с сотрудниками ОВД проверки установила, что в октябре 2022 года подозреваемый дал указание водителю забрать со склада и доставить на служебном автомобиле к себе на дачу емкости со 160 кг средства для обработки вымени коров стоимостью 860 рублей.

Для организации предварительного расследования уголовное дело передано в Столинский районный отдел Следственного комитета.

Фото: Генеральная прокуратура

Служба информации прокуратуры Брестской области

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of «Прымакі» Лунінецкага Дома культуры чыгуначнікаў адзначаюць 20-гадовы юбілей!

«Прымакі» Лунінецкага Дома культуры чыгуначнікаў адзначаюць 20-гадовы юбілей!

25.11.2022
Photo of Падёж скота: в Ганцевичском районе возбудили уголовное дело

Падёж скота: в Ганцевичском районе возбудили уголовное дело

25.11.2022
Photo of Фотофакт: лунинчане на закрытии третьего трудового семестра Брестской области

Фотофакт: лунинчане на закрытии третьего трудового семестра Брестской области

25.11.2022
Photo of Пісьмо падзякі Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта — Віктару Рафаловічу (Лунінецкі раён)

Пісьмо падзякі Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта — Віктару Рафаловічу (Лунінецкі раён)

25.11.2022
Photo of «Прямые телефонные линии» представителей вертикали власти в Бресте и Лунинце

«Прямые телефонные линии» представителей вертикали власти в Бресте и Лунинце

25.11.2022
Photo of Необходимо благоустройство территории вокруг станции и вокзала Микашевичи!

Необходимо благоустройство территории вокруг станции и вокзала Микашевичи!

25.11.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть