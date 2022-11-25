В Столинском районе инженер-технолог украл 160 кг септика для животных

Прокуратура Столинского района возбудила уголовное дело в отношении инженера-технолога предприятия АПК по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями по ч.1 ст.210 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Прокуратура района в ходе совместной с сотрудниками ОВД проверки установила, что в октябре 2022 года подозреваемый дал указание водителю забрать со склада и доставить на служебном автомобиле к себе на дачу емкости со 160 кг средства для обработки вымени коров стоимостью 860 рублей.

Для организации предварительного расследования уголовное дело передано в Столинский районный отдел Следственного комитета.

Фото: Генеральная прокуратура

Служба информации прокуратуры Брестской области

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