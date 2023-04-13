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В Столинском районе на парне загорелась одежда, его госпитализировали в реанимацию

13.04.2023
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В Столинском районе на парне загорелась одежда, с серьезными ожогами его госпитализировали в реанимацию, сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

Сигнал о том, что одиннадцатиклассник Ольшанской средней школы попал в реанимационное отделение, поступил 12 апреля в 22.10. Выяснилось, что ЧП случилось на приусадебном участке в агрогородке. На нём загорелась одежда, он получил ожоги.

Причину произошедшего устанавливают специалисты.

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