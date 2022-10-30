ОбществоПроисшествия

В Столинском районе потерялась женщина. Спасатели нашли

30.10.2022
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Вчера, 29 октября, в 13 часов 55 минут спасателям сообщили, что в лесном массиве у деревни Колония Столинского района потерялась женщина.

Как стало известно со слов заявителя – коллеги потерявшейся – около 8 часов 30 минут женщины направились в лес за грибами со стороны вышеуказанной деревни. В установленное время напарница не вышла из лесного массива.

Спасатели оперативно выехали к месту вызова. Наряду с ними в поисках был задействованы представители РОВД и лесхоза. Работники пожарного аварийно-спасательного поста №13 Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Скрипский и Юрий Вечорко поддерживали с «потеряшкой» связь по мобильному телефону. Также они включали для привлечения ее внимания сигнальное громкоговорящее устройство. Женщина услышала звук и вышла на него.

Гражданка 1969 г.р. была обнаружена в 14 часов 32 минуты. В медицинской помощи женщина не нуждалась.

По информации областного УМЧС

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