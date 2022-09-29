В Столинском районе угнали «Камаз» и «Уаз»

Первый случай произошел 24 сентября. К правоохранителям обратился сторож одного из предприятий г.Столина и пояснил, что неизвестное лицо неправомерно завладело транспортным средством «УАЗ», принадлежащим организации, после чего осуществило на нем поездку по территории предприятия, совершило ДТП и скрылось.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщиками Столинского РОВД была установлена личность подозреваемого. Им оказался неработающий 28-летний житель деревни Малые Орлы.

Известно, что в тот день, возвращаясь из увеселительного заведения города, он проходил мимо предприятия. В какой-то момент ему пришла идея осмотреть территорию учреждения. Мужчина перелез через забор и заметил припаркованный «УАЗ», в замке зажигания которого находились ключи.

Сельчанин сел за руль, завел автомашину и поехал в сторону выезда с территории, но увидев сторожа, испугался и решил вернуть автомобиль на место. При парковке он повредил задний бампер, выбежал из машины и скрылся. Сторож предприятия обратился в милицию.

Аналогичный случай произошел 27 сентября. В милицию обратился директор одного из предприятий г.Давид-Городок. Он пояснил, что неизвестный ночью проник на территорию организации и повредил автомашину «Камаз».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Столинского РОВД установили личность подозреваемого. Им оказался неработающий 23-летний житель Слуцкого района.

Как оказалось, молодой человек приехал в Столинский район на подработку в фермерском хозяйстве. В тот день он повздорил с владельцем жилья, у которого проживал, и отправился ночевать на предприятие, где совсем недавно подрабатывал. Зайдя на территорию, молодой человек приметил «Камаз», забрался в него и устроился там на ночлег. Спустя некоторое время ему стало холодно и он завел машину ключами, которые находились в замке зажигания. В тот же момент мужчине пришла идея прокатиться по территории.

Из-за отсутствия навыков вождения (водительского удостоверения он никогда не получал)он совершил несколько ДТП, после чего испугался и скрылся. Утром, придя на работу, директор увидел поврежденный «Камаз» и обратился к правоохранителям.

В отношении «горе-водителей» составлено по три административных протокола (ДТП, оставление места ДТП и управление ТС, не имея права управления), а также возбуждены уголовные дела за угон. Ранее оба мужчины в поле зрения правоохранителей не попадали.

Отделение информации и общественных связей УВД