В течение недели заболеваемость ОРВИ по всем регионам Беларуси снизилась на 30%

В течение недели заболеваемость ОРВИ по всем регионам снизилась на 30%, рассказала первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова в эфире телеканала СТВ,

“Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в стране снижается, и снижение значительное. В течение последней недели это порядка 30%, притом по всем регионам”, – сказала Елена Кроткова.

По ее словам, снижается количество пациентов с коронавирусной инфекцией, как наблюдаемых амбулаторно, так и госпитализированных в стационар.