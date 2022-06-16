В тренде математика и физика. Министр образования о тенденциях ЦТ и вступительной кампании — 2022

Министр образования Андрей Иванец на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко рассказал о важных тенденциях вступительной кампании, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства спросил руководителя министерства о ходе вступительной кампании этого года, но не в плане достижений или текущих событий, а касательно выводов, которые уже можно сделать, или предложений.

«Вступительная кампания в этом году организована традиционно в строгом соответствии с указом главы государства о правилах приема в учреждения высшего и среднего специального образования. 14 июня стартовало централизованное тестирование. В этом году количество зарегистрированных на ЦТ учащихся примерно такое же, как и в прошлом. Это полностью коррелирует с количеством выпускников учреждений общего среднего образования текущего года», — доложил Андрей Иванец.

В качестве отличительной черты он отметил ощутимый рост числа тех, кто зарегистрировался на сдачу централизованного тестирования по математике и физике.

«Здорово», — заметил по этому поводу глава государства.

«Это говорит о том, что молодые люди планируют поступать на инженерно-технические специальности, — пояснил министр. — Для нас это очень важно, потому что не только в реальном секторе экономики (такие специалисты нужны. — Прим. БЕЛТА), но и будущие учителя нам тоже нужны преимущественно в данном направлении».

В беседе с журналистами после встречи с Президентом министр также рассказал, что в этом году при проведении централизованного тестирования абитуриенты ведут себя достаточно дисциплинированно. За время проведения ЦТ и до настоящего времени только один человек был удален из аудитории за нарушение правил, еще один был удален по медицинским показаниям, ему будет предоставлено право сдать ЦТ в резервный день.

Что касается будущих преобразований в системе вступительных испытаний, Андрей Иванец подчеркнул: в основе будет заложен принцип справедливости, и в этом заключается главное требование главы государства. «Оценка на вступительных экзаменах должна быть справедливой, и те ребята, которые обладают знаниями, навыками, умениями, должны поступать в учреждения высшего образования», — сказал министр.

Еще один важный момент — возможность оценить личностные, персональные качества абитуриента. «При всех достоинствах существующей системы централизованное тестирование имеет и некоторые недостатки. Один из них — то, что мы не можем увидеть нашего будущего студента. В этой связи перед Министерством образования поставлены четкие задачи, какие нововведения нам необходимо ввести для того, чтобы, с одной стороны, мы сохранили все преимущества существующей системы вступительных экзаменов, а с другой — увидели человека и личность», — отметил руководитель Минобразования.

Кроме того, на встрече с главой государства обсуждались вопросы сетевого взаимодействия университетов, которое приобретает особое значение при подготовке квалифицированных специалистов в области медицины, биологии, фармацевтики, генетики и так далее. «Интерес наших выпускников к сдаче экзамена по биологии достаточно высокий. Но самое главное — это их высокий уровень подготовки. На протяжении последних лет со всех международных олимпиад (по биологии. — Прим. БЕЛТА) наши школьники возвращаются только с медалями. Это говорит о том, что уровень подготовки в общем среднем образовании очень высокий. По итогам прошлого года 76 абитуриентов стали 100-балльниками по биологии. Это еще раз подтверждает, что здесь у нас есть большие перспективы», — сказал Андрей Иванец.