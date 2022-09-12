В Турове пройдёт праздник венчания

18 сентября 2022 г. в Турове Житковичского района ПРОЙДЕТ областной ПРАЗДНИК ВЕНЧАНИЯ. Присоединиться к обряду могут все желающие пары православного вероисповедания.

Праздник устроят в день памяти святых благоверных Петра и Февронии, покровителей любви, семьи и верности.

В кафедральном соборе святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в 9.00 пройдет божественная литургия, в 11.00 – таинство венчания, которое совершит епископ Туровский и Мозырский Леонид.

Получить консультацию и записаться на венчание пары могут по телефону 8-029-838-61-20 (настоятель собора святителей Кирилла и Лаврентия Туровских протоиерей Василий Пытель).