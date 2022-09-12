Общество

В Турове пройдёт праздник венчания

12.09.2022
39

18 сентября 2022 г. в Турове Житковичского района ПРОЙДЕТ областной ПРАЗДНИК ВЕНЧАНИЯ. Присоединиться к обряду могут все желающие пары православного вероисповедания.

Праздник устроят в день памяти святых благоверных Петра и Февронии, покровителей любви, семьи и верности.

В кафедральном соборе святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в 9.00 пройдет божественная литургия, в 11.00 – таинство венчания, которое совершит епископ Туровский и Мозырский Леонид.

Получить консультацию и записаться на венчание пары могут по телефону 8-029-838-61-20 (настоятель собора святителей Кирилла и Лаврентия Туровских протоиерей Василий Пытель).

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Диалоговая площадка «Беларусь единая» была организована в Лунинце

Диалоговая площадка «Беларусь единая» была организована в Лунинце

12.09.2022
Photo of Диспетчерская служба «115» доступна каждому жителю Беларуси

Диспетчерская служба «115» доступна каждому жителю Беларуси

12.09.2022
Photo of Субботник, посвященный Дню народного единства, провели в Лунинце

Субботник, посвященный Дню народного единства, провели в Лунинце

12.09.2022
Photo of В Лунинецком районе снят запрет на посещение лесов

В Лунинецком районе снят запрет на посещение лесов

12.09.2022
Photo of В Лунинце приём граждан проведёт начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома

В Лунинце приём граждан проведёт начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома

12.09.2022
Photo of Фотофакт: в Лунинецком районе прошёл областной туристический слёт людей с ограниченными возможностями

Фотофакт: в Лунинецком районе прошёл областной туристический слёт людей с ограниченными возможностями

11.09.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть