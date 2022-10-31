МикашевичиНовости районаОбществоПроисшествия

В Велуте мотоциклист врезался в столб (Лунинецкий район)

31.10.2022
68

29 октября около 16:35 часов 22-летний житель Лунинецкого района, не имея права управления транспортными средствами, управлял мотоциклом «ММВЗ 3.112 1» и двигался по улице Школьной агрогородка Велута Лунинецкого района.

На перекрестке с улицей Мира, по предварительной информации, при осуществлении маневра правого поворота, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением мотоцикла, съехал на левую по ходу движения обочину, где совершил наезд на опору линии электропередач.

В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован. Установлено, что мотоциклист двигался без мотошлема. Проводится проверка.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома

Подписывайтесь на наш канал в Telegram 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Молодые люди из Лунинецкого района украли у земляка машину в Ганцевичском районе

Молодые люди из Лунинецкого района украли у земляка машину в Ганцевичском районе

31.10.2022
Photo of Отработали в удовольствие. В Лунинецком районе закрыли третий трудовой семестр

Отработали в удовольствие. В Лунинецком районе закрыли третий трудовой семестр

31.10.2022
Photo of Что с экономикой и ценами и зачем Лукашенко встретится с Путиным? Президент принял с докладом Головченко

Что с экономикой и ценами и зачем Лукашенко встретится с Путиным? Президент принял с докладом Головченко

31.10.2022
Photo of В ГДК Лунинца устроили битву на досках. Потерпевших нет

В ГДК Лунинца устроили битву на досках. Потерпевших нет

31.10.2022
Photo of Когда в Лунинецком районе участковые инспекторы милиции будут на месте

Когда в Лунинецком районе участковые инспекторы милиции будут на месте

31.10.2022
Photo of В Лунинецком районе приступили к работе 150 молодых специалистов

В Лунинецком районе приступили к работе 150 молодых специалистов

31.10.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть