В Велуте мотоциклист врезался в столб (Лунинецкий район)

29 октября около 16:35 часов 22-летний житель Лунинецкого района, не имея права управления транспортными средствами, управлял мотоциклом «ММВЗ 3.112 1» и двигался по улице Школьной агрогородка Велута Лунинецкого района.

На перекрестке с улицей Мира, по предварительной информации, при осуществлении маневра правого поворота, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением мотоцикла, съехал на левую по ходу движения обочину, где совершил наезд на опору линии электропередач.

В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован. Установлено, что мотоциклист двигался без мотошлема. Проводится проверка.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома

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