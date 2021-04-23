В ветеранской организации РОВД – новый руководитель

В Лунинецком отделе внутренних дел стало доброй традицией еженедельно на офицерском собрании решать не только рабочие вопросы, но и в присутствии всего коллектива поздравлять сотрудников со значимыми в их жизни событиями.

Такие моменты всегда волнительны. Они сплачивают и позволяют каждому сотруднику почувствовать себя нужным и востребованным. На очередном из таких собраний состоялись торжественные проводы на «заслуженный отдых» Николая Мигеля, который на протяжении 11 лет возглавлял совет ветеранов РОВД.

Николай Иосифович службу в Лунинецком РОВД начал в сентябре 1968 года на должности участкового инспектора в Дятловичском сельсовете. А на заслуженный отдых подполковник милиции вышел с должности первого заместителя начальника отдела внутренних дел в ноябре 1996-го. В 2010 году его избрали председателем совета ветеранов. На этом посту, как и за время службы, его отличали ответственность, неиссякаемая энергия, добросовестность. А еще он всегда руководствовался интересами людей.

Заместители начальника РОВД Виталий Рылач и Александр Яковец выразили благодарность Николаю Мигелю за его работу и вручили памятный адрес.

– Наша ветеранская организация насчитывает почти 100 человек, – отметил виновник торжества. – Понятно, что за выполнение общественных обязанностей ни я, ни члены совета никаких материальных благ не имеют. Вместе с тем, моральное удовлетворение от возможности общаться со своими коллегами по бывшей службе, присутствует всегда. Это придает мне жизненный потенциал. Большинство ветеранов по своему духу и призванию являются все теми же стражами правопорядка, и недооценивать их опыт и навыки – непозволительная роскошь…

Николай Иосифович назвал множество интересных и полезных дел, которыми были заняты ветераны в последнее время. К примеру, чествование бывших воинов-афганцев из числа сотрудников РОВД, участие в подготовке и проведении Дня милиции, награждение активистов ветеранской работы, чествование женщин- ветеранов милиции по поводу праздников 8 Марта, а также участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Сегодня без активного участия ветеранов РОВД не проходит ни одно мероприятие районного масштаба. Это – митинги ко Дню Победы и Дню освобождения Лунинца, Дню Независимости Республики Беларусь и другие. Организуются встречи ветеранов с молодыми сотрудниками, торжества по поводу вручения молодежи первых пагонов, табельного оружия, различного рода наград.

– Никто из ветеранов не остается забытым в дни праздников, – продолжил повествование Николай Мигель. – А мы в свою очередь оказываем посильную помощь в работе РОВД. При активном взаимодействии ветеранской организации и офицерского собрания материально помогаем семьям в связи со смертью ветеранов-пенсионеров, а также чествуем юбиляров, выделяя для этого денежные средства…

Николай Иосифович уверен, что добрые традиции будут продолжены его приемником – Георгием Мордухаем, который в свое время был начальником Микашевичского отделения милиции, первым заместителем Лунинецкого РОВД, а также возглавлял райотдел в Столине. В настоящее время Георгий Константинович является заместителем директора по идеологической работе и кадровому обеспечению ОАО «Полесьеэлектромаш».

В свою очередь новый председатель совета «первички» заверил, что при тесном взаимодействии с руководством РОВД работа по всем направлениям будет продолжена, а также больше будет уделено внимания патриотическому воспитанию подрастающего поколения.