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В «Вульковском рассвете» знают как поддержать работников (Лунинецкий район)

21.07.2022
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От сезона заготовки кормов зависит результат в самой доходной отрасли сельского хозяйства — в животноводстве. Поэтому, в ОАО » Вульковский рассвет» Лунинецкого района как наниматель, так и профсоюзный комитет данной кампании уделяется особое внимание.

Разработаны условия трудового соревнования и поощрения работников. При условии заготовки за день 520 тонн всем участникам предусмотрено за счёт средств нанимателя поощрение в размере 7 базовых величин, а от профсоюзного комитета продуктовые наборы каждому.

Заместитель директора Галина Соц и председатель профкома Наталья Черноокая вручили более чем 24 участникам кормозаготовки заслуженное денежное поощрение и продуктовые наборы.

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