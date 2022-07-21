В «Вульковском рассвете» знают как поддержать работников (Лунинецкий район)

От сезона заготовки кормов зависит результат в самой доходной отрасли сельского хозяйства — в животноводстве. Поэтому, в ОАО » Вульковский рассвет» Лунинецкого района как наниматель, так и профсоюзный комитет данной кампании уделяется особое внимание.

Разработаны условия трудового соревнования и поощрения работников. При условии заготовки за день 520 тонн всем участникам предусмотрено за счёт средств нанимателя поощрение в размере 7 базовых величин, а от профсоюзного комитета продуктовые наборы каждому.

Заместитель директора Галина Соц и председатель профкома Наталья Черноокая вручили более чем 24 участникам кормозаготовки заслуженное денежное поощрение и продуктовые наборы.