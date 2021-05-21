В выходные дни ГАИ усиливает надзор за дорожным движением

Впереди выходные дни и хорошая погода. На дорогах ожидается увеличение транспортных потоков из городов к местам отдыха, а также в обратном направлении. Водителям необходимо быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость движения и соблюдать дистанцию до впереди идущего транспортного средства, отказаться от необдуманных перестроений, обгонов, опережений и резких торможений.

Как сообщили в отделении ГАИ Лунинецкого РОВД, в предвыходные дни наряды ДПС будут приближены к местам выезда из городов на автодороги республиканского назначения, характеризующиеся наиболее интенсивным движением транспортных средств, аналогично в выходные дни к местам въезда в города.

Водителям и пешеходам требуется соблюдать осторожность и внимательность при приближении к пешеходным переходам, особенно нерегулируемым.

Во время поездки не забывайте о мерах безопасности: ремень безопасности, наличие мотошлема. Напоминаем о важности быть пристегнутыми абсолютно всем, кто находится в салоне автомобиля, а в случае перевозки пассажиров на мотоцикле или скутере, у них так же, как и у водителя должны быть мотошлемы.

Взрослым нужно позаботиться о безопасной перевозке детей. Не забывайте, ребенок в возрасте до 12 лет должен перевозиться в детском удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту, а также пристегнутым ремнем безопасности. За нарушение данного правила, предусмотрена административная ответственность – предупреждение или штраф в размере до четырех базовых величин.

С учетом теплой погоды на дорогах – большое количество велосипедистов. Следует помнить, что в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедист должен передвигаться с включенными фонарями, излучающими белый свет спереди и красный сзади.