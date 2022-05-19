ОбществоЭкология

В ЮНЕСКО рассмотрят вопрос по строительству забора в Беловежской пуще

19.05.2022
32

В ЮНЕСКО рассмотрят вопрос по строительству забора в Беловежской пуще. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, передает belta.by.

По их информации, министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрею Худыку поступило письмо заместителя генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Ренато Оттоне Рамиреса, в котором говорилось о вынесении вопроса состояния сохранности Беловежской пущи на рассмотрение Комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО на его 45-й сессии. Также в письме высказывается признательность Беларуси за приверженность целям Конвенции об охране всемирного наследия.

– Кроме того, ответом на многократные обращения белорусской стороны к компетентным международным организациям, среди которых Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО и Международный союз охраны природы, стало направление директором Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Лазар Элунду Ассомо письма в адрес государственного секретаря Министерства климата и окружающей среды Республики Польша Малгожаты Голиньской с настоятельной просьбой приостановить работы по строительству заграждения, если они уже были начаты, предоставить документ с оценкой потенциального воздействия проекта на выдающуюся универсальную ценность объекта и его целостность, а также подробные сведения о планируемом сооружении, включая наглядную информацию, –рассказали в Минприроды.

Как отметили в пресс-службе, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды продолжит работу по привлечению внимания международного сообщества к данной проблеме для скорейшего ее решения во благо окружающей среды.

Уже несколько месяцев Польша строит на границе с Беларусью забор высотой пять метров и длиной около двухсот километров, нанося тем самым непоправимый ущерб окружающей среде уникального природного комплекса Беловежской пущи.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of «Алло, ваша внучка попала в ДТП!»: в Брестской области с марта мошенники похитили свыше 225 тысяч рублей

«Алло, ваша внучка попала в ДТП!»: в Брестской области с марта мошенники похитили свыше 225 тысяч рублей

19.05.2022
Photo of Лауреаты республиканского смартмоба из СШ №1 Лунинца

Лауреаты республиканского смартмоба из СШ №1 Лунинца

19.05.2022
Photo of Лунинчане выступят на открытом первенстве Беларуси по водному поло «Мяч на воде»

Лунинчане выступят на открытом первенстве Беларуси по водному поло «Мяч на воде»

19.05.2022
Photo of Рыба и и много чего ещё… Ярмарка в шатрах с 1 по 5 июня в Лунинце.

Рыба и и много чего ещё… Ярмарка в шатрах с 1 по 5 июня в Лунинце.

19.05.2022
Photo of Фотофакт: очередной БелАЗ для «Гранита» (Лунинецкий район)

Фотофакт: очередной БелАЗ для «Гранита» (Лунинецкий район)

19.05.2022
Photo of Мероприятия ко Дню работников физической культуры и спорта (Лунинецкий район)

Мероприятия ко Дню работников физической культуры и спорта (Лунинецкий район)

19.05.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть