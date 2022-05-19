В ЮНЕСКО рассмотрят вопрос по строительству забора в Беловежской пуще. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, передает belta.by.

По их информации, министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрею Худыку поступило письмо заместителя генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Ренато Оттоне Рамиреса, в котором говорилось о вынесении вопроса состояния сохранности Беловежской пущи на рассмотрение Комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО на его 45-й сессии. Также в письме высказывается признательность Беларуси за приверженность целям Конвенции об охране всемирного наследия.

– Кроме того, ответом на многократные обращения белорусской стороны к компетентным международным организациям, среди которых Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО и Международный союз охраны природы, стало направление директором Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Лазар Элунду Ассомо письма в адрес государственного секретаря Министерства климата и окружающей среды Республики Польша Малгожаты Голиньской с настоятельной просьбой приостановить работы по строительству заграждения, если они уже были начаты, предоставить документ с оценкой потенциального воздействия проекта на выдающуюся универсальную ценность объекта и его целостность, а также подробные сведения о планируемом сооружении, включая наглядную информацию, –рассказали в Минприроды.

Как отметили в пресс-службе, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды продолжит работу по привлечению внимания международного сообщества к данной проблеме для скорейшего ее решения во благо окружающей среды.

Уже несколько месяцев Польша строит на границе с Беларусью забор высотой пять метров и длиной около двухсот километров, нанося тем самым непоправимый ущерб окружающей среде уникального природного комплекса Беловежской пущи.