В ювелирном магазине СЛАВИЯ действуют шикарные скидки! (Лунинец и Микашевичи)

Ювелирный магазин СЛАВИЯ в Лунинце и Микашевичах празднует свой День рождения!
В честь этого события для посетителей магазинов:
🔹действуют праздничные скидки на золотые и серебряные украшения до 64%,
🔹приятные бонусы при покупке,
🔹профессиональная чистка украшений — бесплатно,
🔹расчет картами рассрочек: Халва до 5 месяцев, Черепаха, Смарт карта, Карта Покупок, Карта FUN
Приветливые консультанты встретят гостей и жителей города дружелюбными улыбками, а праздничная атмосфера подарит весёлое настроение!
Предложение действует с 13 октября по 23 октября в магазинах СЛАВИЯ:
г. Микашевичи ул. Первомайская, 17А
с 10:00 до 19:00 сб-вс с 10:00 до 18:00 +375 (44) 511 — 10 — 61
г. Лунинец ул. Фрунзе, 9/3
с 10:00 до 19:00 сб-вс с 10:00 до 17:00 +375 (44) 511 — 10 — 54
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