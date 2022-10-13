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В ювелирном магазине СЛАВИЯ действуют шикарные скидки! (Лунинец и Микашевичи)

13.10.2022
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Ювелирный магазин СЛАВИЯ в Лунинце и Микашевичах празднует свой День рождения!

В честь этого события для посетителей магазинов:

🔹действуют праздничные скидки на золотые и серебряные украшения до 64%,

🔹приятные бонусы при покупке,

🔹профессиональная чистка украшений — бесплатно,

🔹расчет картами рассрочек: Халва до 5 месяцев, Черепаха, Смарт карта, Карта Покупок, Карта FUN

Приветливые консультанты встретят гостей и жителей города дружелюбными улыбками, а праздничная атмосфера подарит весёлое настроение!

Предложение действует  с 13 октября  по 23 октября в магазинах СЛАВИЯ:

г. Микашевичи ул. Первомайская, 17А

с 10:00 до 19:00 сб-вс с 10:00 до 18:00  +375 (44) 511 — 10 — 61

г. Лунинец ул. Фрунзе, 9/3

с 10:00 до 19:00  сб-вс  с 10:00 до 17:00 +375 (44) 511 — 10 — 54

Более 100 000 украшений в каталоге  slavia.by 

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