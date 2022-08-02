В Житковичском районе в ДТП пострадала 4-месячная девочка-пассажир, сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 29 июля. 24-летняя водитель на «Пежо 308» ехала по трассе М10 граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин. В какой-то момент она не справилась с управлением, выехала на правую по ходу движения обочину и съехала в кювет. Машина опрокинулась.

В ДТП пострадала 4-месячная девочка-пассажир. Малышку госпитализировали в больницу.

В предвыходные и выходные дни госавтоинспекторы целенаправленно работали на пресечение грубых нарушений ПДД на дорогах региона. Под профилактическим прицелом — местные автомобильные дороги и сельские населенные пункты, а также места массового отдыха. Так, за пятницу и выходные дни на дорогах региона задержали 17 нетрезвых водителей, 69 — бесправников за рулем. 155 водителей превысили установленный скоростной режим и 68 — не предоставили преимущества в движении пешеходам.

В областной Госавтоинспекции напоминают всем участникам дорожного движения: «Берегите себя, будьте внимательны на дороге и обдумывайте наперед каждый свой шаг и маневр»

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