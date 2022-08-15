Имеющиеся в Беларуси вакцины эффективны и против омикрон-ниндзя. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказала начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Беларуси Инна Карабан

«Штамм коронавируса омикрон-ниндзя быстрее распространяется. Протекает он так же, как и другие штаммы омикрон, то есть в достаточно легкой форме. Он сейчас в основном распространяется в США и Европе. По их данным, он протекает в легкой и средней формах», — сказала Инна Карабан.

Против омикрон-ниндзя эффективны имеющиеся вакцины, отметила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Беларуси. «У нас есть иммунный ответ, у нас есть клетки памяти. Наш организм должен на него реагировать. Конечно, новые штаммы могут ускользать от иммунного ответа, но считается, что ответ произойдет хотя бы в какой-то степени. Поэтому мы рекомендуем проводить бустерную вакцинацию, чтобы предотвратить развитие осложнений», — подчеркнула Инна Карабан.

По ее словам, решение о вакцинации детей от пяти лет от коронавируса было принято после обращения многих родителей в Минздрав. «Вакцинация детей от 12 лет проходит довольно успешно и без особых побочных явлений. Конечно, мы сейчас отмечаем небольшое увеличение количества заболевших. Ситуация в странах показывает, что коронавирус становится ближе к сезонному заболеванию, как и грипп», — считает Инна Карабан.

Она рассказала, что за время работы в условиях пандемии появились планы готовности к новой волне. С увеличением количества заболевших, которым требуется госпитализация, эти планы будут претворяться в жизнь: «На сегодняшний день мы используем те же вакцины, что и ранее. Это различные компоненты «Спутника V», «Спутник Лайт» и китайская вакцина. Минздрав прорабатывает некоторые вопросы по поводу новых вакцин. Например, интраназальной. Если будет запрос на вакцинацию детей более младшего возраста, мы можем рассмотреть вопрос об использовании кубинской вакцины, которая недавно была зарегистрирована у нас».

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