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Один из лучших педагогов социальных Брестской области работает в Лунинце

02.04.2023
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Руководство отдела по образованию Лунинецкого райисполкома поздравляет педагога социального государственного учреждения образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Лунинца» Валентину Владимировну Ласкую, занявшую 2-е место в финале областного конкурса «Педагог социальный года» в номинации «Лучший педагог социальный учреждения специального образования». 

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