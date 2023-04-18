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Василий Басевич: «Самое важное сегодня – экономические показатели…»

18.04.2023
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Василий Басевич, директор ОАО «Спецжелезобетон»:

– Послание Президента белорусскому народу и Парламенту – серьезный политический анализ достигнутого страной и видение основных направлений стратегии и тактики дальнейшего развития государства.

Очень важно было услышать, какие задачи стоят перед нами на ближайший год. Президент четко расставил приоритеты и определил главные направления в политике и экономике. Запомнилась фраза Александра Григорьевича, он ее повторил не раз: «Дайте мне экономику, остальное сделаю за вас». Так что задачи перед собой, перед коллективом предприятия буду ставить максимальные, чтобы экономический пресс санкций никак не сказался на благосостоянии людей, а значит, на благополучии нашей страны.

Самое важное сегодня – экономические показатели, а не объемные. Предприятию обязательно надо быть не только прибыльным и, безусловно, удерживать зарплату, но и увеличивать ее. Для этого нужны рынки, постоянная работа коллектива над затратами, и все получится.

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