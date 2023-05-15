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“Васильки” и “Прымакі” приехали из Минска с наградами (Лунинецкий район)

15.05.2023
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В Минске проходил VI Международный конкурс исполнительских видов искусств «#Сябры-2023», в котором принял участие и танцевальный коллектив “Васильки” Дома культуры железнодорожников Лунинца.

Наш коллектив принимал участие в конкурсе и стал лауреатом 3 степени в номинации “Хореография” (народно – стилизованный танец ), возрастная категория 7- 10 лет .

Народный ансамбль народной песни и музыки “Прымакі” Дома культуры железнодорожников, также принимал участие – в номинации “Народный вокал” (Ансамбль), возрастная категория 19 лет и старше. У них Гран-при!!!

Фото Дома культуры железнодорожников Лунинца

 

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