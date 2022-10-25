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«Васильки» из Лунинца успешно выступили на международном конкурсе в Гомеле

25.10.2022
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Танцевальный коллектив «Васильки» ДКЖ Лунинец принял участие в международном конкурсе исполнительских искусств «Фанфары» в Гомеле, сообщает Барановичское отделение БелЖД.

Ребята выступили в номинации сюжетно-игровой танец, возрастная категория 9-11 лет «Каляда». За свое выступление коллективу вручили диплом первой степени и сертификат на участие в проекте, со скидкой 15%. Детский коллектив получил официальное приглашение на участие в проекте Uniart Awards.

Поздравляем и желаем дальнейших творческих успехов!!!

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