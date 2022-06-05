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«Васильки» из Лунинца зажигают!!!

05.06.2022
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В доме Культуры железнодорожников Лунинца недавно прошёл отчётный концерт танцевального коллектива » Васильки » .

В фойе ребят встречали восковые куклы . Ребята представили родителям и приглашенным бабушка и дедушкам свои танцевальные номера !!! Все ребята были награждены дипломами а их родители благодарностям от руководителя !!! Также в программе приняли участие Анастасия Конопацкая , Екатерина Крильчук и Светлана Кузюбердина . Ребята с руководителем готовятся к поездке в Грузию .

Как рассказала руководитель » Васильков» Ольга Микитюк, в этом году самые маленькие учащиеся танцевального коллектива Васильки , попробовали свои силы в международном фестивале » Волна идей » и дипломатами 3 степени . С танцевальной композицией » Муравей Веня »

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