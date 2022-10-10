«Васильки» зажгли в Доме культуры железнодорожников Лунинца

В Доме культуры железнодорожников Лунинца , прошёл ежегодный концерт танцевального коллектива «Васильки» — посвящение юных танцоров в коллектив, сообщает Барановичское отделение БелЖД

Юные танцоры прошли испытание сценой. За это им были вручены значки с эмблемой коллектива Васильки.

Мамы танцоров, чьи дети занимаются больше двух лет, были награждены благодарностями от руководителя коллектива.

Ребята из старшей и средней группы подготовили весёлые хореографические номера. У ребят средней группы, был дебют, они гостям предоставили свою новую танцевальную постановку. Топ- топ. С этим номером, они открывали концертную программу .

Так же, со своими концертными номерами выступила Светлана Григорьевна Кузибердина и специально приглашенный Валерий Пташиц. В конце мероприятия детишек ожидал сюрприз , специально приглашенные «Шоу мыльных пузырей».

Все участники коллектива были награждены сладкими сюрпризами!!!