«Васильки» зажгли в Доме культуры железнодорожников Лунинца
В Доме культуры железнодорожников Лунинца , прошёл ежегодный концерт танцевального коллектива «Васильки» — посвящение юных танцоров в коллектив, сообщает Барановичское отделение БелЖД
Юные танцоры прошли испытание сценой. За это им были вручены значки с эмблемой коллектива Васильки.
Мамы танцоров, чьи дети занимаются больше двух лет, были награждены благодарностями от руководителя коллектива.
Ребята из старшей и средней группы подготовили весёлые хореографические номера. У ребят средней группы, был дебют, они гостям предоставили свою новую танцевальную постановку. Топ- топ. С этим номером, они открывали концертную программу .
Так же, со своими концертными номерами выступила Светлана Григорьевна Кузибердина и специально приглашенный Валерий Пташиц. В конце мероприятия детишек ожидал сюрприз , специально приглашенные «Шоу мыльных пузырей».
Все участники коллектива были награждены сладкими сюрпризами!!!