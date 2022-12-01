«Важнейшая наша задача — извлекать уроки». Лукашенко рассказал об обстановке вокруг Беларуси

Глава государства Александр Лукашенко 1 декабря собрал совещание по вопросам обороны Беларуси

Как отметил Александр Лукашенко, на совещании будут обсуждены вопросы развития военно-политической обстановки вокруг Беларуси и меры дальнейшего реагирования на нее.

По словам Президента, все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы. «Украина под любым предлогом пытается втянуть войска государств — членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавними падениями ракет на территорию Польши», — отметил глава государства.

«Одновременно со стороны беглой оппозиции, бандитов наших, все чаще звучат призывы к захвату власти силовым путем и совершению террористических актов на территории Беларуси. Отдельные из этих беглых не просто предатели, но экстремисты в квадрате. По-другому назвать их не могу. Уже открыто, не стесняясь призывают к нанесению ударов по объектам на территории нашей страны. Забыли даже о том, что на территории Беларуси проживают их родственники», — подчеркнул Александр Лукашенко.

На этом фоне западные государства продолжают наращивать военный потенциал своих вооруженных сил, модернизируют инфраструктуру на территории соседних стран, увеличивают интенсивность проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки, обратил внимание Президент. «Все это ведет к обострению и так сложной военно-политической обстановки вокруг нашей страны и в регионе в целом», — заявил он.

«Пока нам удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Беларуси. Но тем не менее мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить — ни в коем случае не пропустить — признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны. Сегодня необходимо сделать срез того, что уже выполнено для защиты государства, и наметить, в каком направлении надо двигаться в дальнейшем, — сказал Александр Лукашенко. — Я всегда повторял и еще раз хочу сказать: уроки, уроки, уроки. Из того, что происходит, по периметру нашей Беларуси, извлекать уроки — важнейшая наша задача».

Участники совещания также намерены оценить эффективность уже принятых мер по повышению обороноспособности государства и определить потребность в принятии дополнительных решений на уровне Президента.

belta.by