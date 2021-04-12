Вечер-воспоминание «Мы не вправе забыть!» прошел в Лунинецкой районной библиотеке

В библиотеках района прошли мероприятия, посвящённые Международному дню освобождения узников нацистских концлагерей.

В Лунинецкой центральной районной библиотеке прошёл вечер-воспоминание «Мы не вправе забыть!». Бывшие узники Анна и Ольга Пилевич и Светлана Харкевич рассказали ученикам 9 Б класса СШ №1 о страшных ужасах войны, которые перенесли будучи детьми. А также пожелали школьникам быть патриотами своей Родины, беречь мир и уважать старшее поколение, которое принесло эту Великую Победу. От имени молодого поколения заведующая отделом обслуживания и информации Валентина Рогалинская вручила женщинам цветы.

Присутствующие посмотрели документальный фильм «Кровь для вермахта» о судьбах детей, содержавшихся в донорско-пересыльном лагере, организованном немцами деревни Красный Берег.

В рамках акции “Что надо помнить” в Микашевичской городской библиотеке состоялся информационный час. Во время него участники познакомились с тематической книжной выставки, а также прослушали стихи известных поэтов. К акции присоединилась Микашевичская гимназия имени В.Недведского, с которой городская библиотека сотрудничает уже много лет. Ученик 10 класса Евгений Заночкин представил исследовательскую работу “Окончательное решение еврейского вопроса” на территории Лунинецкого района, подготовленную им под руководством учителя истории Екатерины Корневой. Завершилась акция посещением места захоронения узников Микашевичского гетто, где в 1992 году был установлен обелиск.

В Лунинской сельской библиотеке прошёл час мужества “Память нам стучится в сердце”. Работники библиотеки и дома культуры Вульки 2 встретились с внучкой узницы Ульяны Иович – Татьяной.