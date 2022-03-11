Общество

Ведется сбор средств на оказание помощи гражданам Украины. Помочь может каждый!

11.03.2022
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Дорогие белорусы! На территорию нашей страны прибывают беженцы из Украины. Благотворительную работу с мигрантами в регионе координирует Белорусский Красный Крест. Помочь может каждый!

Это можно сделать следующими способами:

I.Через систему ЕРИП:

1.Выбрать пункт ”Система ”Расчет” (ЕРИП) — Благотворительность, общественные объединения

2.Выбрать пункт «Помощь детям, взрослым».

3. Выбрать пункт «Белорусский Красный Крест»

4.Выбрать пункт «Секретариат Красного Креста»

5.Выбрать пункт «Благотворительные взносы».

6.Ввести номер благотворительной акции, и далее, при желании, ввести ваши фамилию, имя, отчество.

7.Проверить корректность информации и совершить платеж.

НОМЕР АКЦИИ 9000

II. На благотворительный счёт:

Реквизиты для оплаты:

Брестская областная организация Белорусского Общества Красного Креста Юридический адрес организации: 224005, г. Брест, ул. К. Маркса, д. З р/с ВУО5РЈСВЗ

Банк: ОАО «Приорбанк» — ЦБУ № 500, 224013, г. Брест, бул. Шевченко, д. 6,

к. 1. код банка: РЈСВВУ2Х

УНП 200292588

Назначение платежа: Помощь украинцам

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