Ведется сбор средств на оказание помощи гражданам Украины. Помочь может каждый!
Дорогие белорусы! На территорию нашей страны прибывают беженцы из Украины. Благотворительную работу с мигрантами в регионе координирует Белорусский Красный Крест. Помочь может каждый!
Это можно сделать следующими способами:
I.Через систему ЕРИП:
1.Выбрать пункт ”Система ”Расчет” (ЕРИП) — Благотворительность, общественные объединения
2.Выбрать пункт «Помощь детям, взрослым».
3. Выбрать пункт «Белорусский Красный Крест»
4.Выбрать пункт «Секретариат Красного Креста»
5.Выбрать пункт «Благотворительные взносы».
6.Ввести номер благотворительной акции, и далее, при желании, ввести ваши фамилию, имя, отчество.
7.Проверить корректность информации и совершить платеж.
НОМЕР АКЦИИ 9000
II. На благотворительный счёт:
Реквизиты для оплаты:
Брестская областная организация Белорусского Общества Красного Креста Юридический адрес организации: 224005, г. Брест, ул. К. Маркса, д. З р/с ВУО5РЈСВЗ
Банк: ОАО «Приорбанк» — ЦБУ № 500, 224013, г. Брест, бул. Шевченко, д. 6,
к. 1. код банка: РЈСВВУ2Х
УНП 200292588
Назначение платежа: Помощь украинцам