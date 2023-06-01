Велосипедист и дорога. Правила пересечения проезжей части

Отделение ГАИ Лунинецкого РОВД напоминает о правилах пересечения велосипедистами проезжей части дороги.

Согласно пункту 150 Правил дорожного движения:

– Велосипедист обязан пересекать проезжую часть дороги по велосипедному переезду или велосипедной дорожке , а при их отсутствии – по пешеходному переходу , на перекрестке по линии тротуаров или обочин, не создавая препятствий для движения пешеходов.

При пересечении проезжей части дороги велосипедист вправе не спешиваться. При движении на нерегулируемых пешеходных переходах, велосипедных переездах и регулируемых пешеходных переходах, велосипедных переездах при одновременном для водителей и велосипедистов разрешающем сигнале регулировщика или светофора велосипедист имеет преимущество перед другими транспортными средствами.

В случае пересечения проезжей части дороги на перекрестке по велосипедной дорожке, по линии тротуаров или обочин велосипедист обязан руководствоваться требованиями транспортных светофоров или регулировщика для транспортных средств, а на нерегулируемом перекрестке – правилами проезда нерегулируемых перекрестков и дорожными знаками приоритета.

В соответствии с пунктом 151 ПДД велосипедист обязан:

– При подъезде к пересечению с проезжей частью дороги велосипедист должен заблаговременно снизить скорость движения и, убедившись, что выезд на проезжую часть дороги безопасен, пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода .

Ответственность за нарушение ПДД: