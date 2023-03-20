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Вершины коллектива бального и эстрадного танца на международном конкурсе искусств (Лунинец)

20.03.2023
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Коллектив бального и эстрадного танца ГДК Лунинца принял участие в lX Международном фестивале-конкурсе «Новые вершины 2023».

На конкурс было представлено три танца в разных жанровых и возрастных категориях. Бально-спортивный танец, возраст 15-18 лет -Лауреаты lll степени. Джайв «Стюардессы». Участницы: Беляк Ангелина, Желенговская Ксения, Ярохович Ксения, Ярохович Наталья, Ярохович Елена. 

Народно-стилизованный танец, возраст 11-14 лет — Диплом l степени. Танец «Чаму ж мне не пець»… В номинации эстрадный танец возраст 11-14 лет- Диплом l степени. Рок-н-ролл «Кошки-Мышки». Участницы: Ракицкая Анна, Кохович Кира, Савина Арина, Дейлид Карина, Труханович Дарья, Антонович Вероника, Гнедько София, Карпец Мария, Андрейчук Алёна, Жук Злата, Вишневецкая Анна, Вишневецкая Елизавета, Кравчук Дарья, Шапель Виктория, Зосич Павла.

Такие конкурсы- это возможность увидеть творчество других коллективов, даёт детям огромный заряд энергии для дальнейшего развития. Очень радостно, что наш довольно таки юный коллектив достойно выступил.

Галина Кулицкая

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