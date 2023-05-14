Весело и познавательно отметили День семьи в Микашевичах

Спортивно-развлекательное мероприятие в честь Дня семьи, который в Беларуси празднуют 15 мая, прошло в микашевичском филиале Лунинецкого ТЦСОН.

Его главными героями стали многодетные семьи – Татьяна и Александр Кривулец, Анна и Вадим Конопацкие, Яна и Виктор Мозоль. Супругам, которые пришли на праздник вместе с детьми, было предложено проявить свои творческие и спортивные таланты, а также смекалку и нестандартное мышление в различных веселых конкурсах и состязаниях. Надо сказать, все участники мероприятия справились с испытаниями на славу, проведя весело и познавательно время в кругу близких и родных людей.

Завершилась встреча вручением дипломов «Счастливая семья» и сувениров. Мероприятие провели заведующий филиалом Алена Сумар и специалист по работе с молодыми инвалидами филиала Валентина Ярмолич.

Наталья Лялюк

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