Весенние каникулы. На что необходимо обратить внимание родителям?

В преддверии школьных каникул правоохранители посещают учреждения образования, где проводят с несовершеннолетними профилактические мероприятия, включающие в себя теоретические и практические занятия по безопасному поведению, в том числе на дороге. Доносят все в увлекательной форме: викторинах, конкурсных программах, ролевых играх.

Однако какую бы работу ни проводили сотрудники милиции, родителям также необходимо объяснять своим детям правила поведения и безопасности, чтобы предотвратить возможные неприятности. Ведь они – самый главный проводник в законопослушную жизнь.

Открытые окна

Желая впустить первые весенние лучи солнца в свою квартиру, люди все чаще открывают окна, забывая при этом, что такой поступок может быть одной из причин несчастных случаев. Дети, поддавшись своему интересу или банальной неосторожности, могут выпасть из окна. Поэтому необходимо помнить, что нельзя оставлять окна открытыми без присмотра, и, уж тем более, нельзя позволять ребенку играть на подоконнике. Чтобы избежать случаев выпадения детей из окон, необходимо установить специальные фиксаторы, которые не дадут ребенку открыть его, либо оборудовать их специальными накладными ручками на замке с комплектом ключей.

Обязательно необходимо отодвинуть от окон все виды мебели, которые малыш может перетащить и взобраться по ним на подоконник. Важно также обратить внимание, что дети не понимают, что москитные сетки не надежны и не способны выдержать их вес, поэтому опираются на них.

Личная безопасность

Научите ребенка никогда не открывать дверь незнакомым людям, в том числе тем, кто называет себя соседями, а также действительно соседям, которые пришли в отсутствие взрослых. Объясните, что лучшая стратегия для ребенка – вообще не вступать в диалог с тем, кто звонит дверь.

Расскажите, что нельзя заходить с незнакомцем в лифт и подъезд, садиться в автомобиль к тем, кого не знаешь, а также принимать от них подарки и соглашаться на их предложение пойти куда-нибудь. Дети должны понимать, что не все люди добры и честны, поэтому важно уметь говорить «нет».

Стройки, заброшенные здания

Расскажите ребенку об опасности игр в неприспособленных для этого местах. Объясните, что нельзя заходить на территорию карьеров, строящихся объектов, заброшенных зданий, а тем более там играть там. Предупредите, что поход в такие места может закончиться не только травмой, но и встречей с бездомными, людьми с неадекватным поведением, неформалами, которые употребляют спиртные напитки, психотропные и наркотические средства.

Несанкционированные массовые мероприятия

Необходимо также напоминать детям, что за участие в несанкционированных массовых мероприятиях грозит ответственность.

Так, совсем недавно было распространено молодежное движение ЧВК «Редан», участники которого, подростки-неформалы, боролись с людьми, которые считают их внешний вид неправильным. На этой почве происходили конфликты. Так, первые задержания подростков, которые относят себя к молодежной культуре, произошли в России. Причиной стали массовые драки в торговых центрах. Зарождалось течение также в Беларуси, однако, грамотные действия правоохранителей позволили пресечь движение еще на этапе его зарождения.

Опасность спиртных напитков

Дети, а особенно подростки, всегда хотят быть похожими на старших товарищей. Будучи предоставленными сами себе, они зачастую могут отдыхать не хуже некоторых взрослых. Употребление спиртного и неосмотрительный выбор компании чаще всего являются отправной точкой совершения правонарушений или преступлений несовершеннолетними. Поэтому важно помочь ребенку грамотно организовать свой досуг.

ДТП

Велосипеды, самокаты, ролики и скейтборды – главные атрибуты теплой весенней погоды. Рассекая на них по улицам города, дети порой забывают, что есть и другие участники дорожного движения. В результате этого возникает повышенный риск получить травму, а в самом страшном случае и вовсе лишиться жизни. Поэтому важно в ненавязчивой форме периодически напоминать детям о правилах дорожного движения.

Необходимо также объяснять, что нельзя играть на проезжей части. Дети должны понимать, что это место для автомобилей и других транспортных средств. Родители должны научить своих детей играть только на тротуаре или во дворе, где они будут в безопасности.

УВД Брестского облисполкома напоминает

Если ребенок не достиг возраста привлечения к ответственности, то ответ придется держать взрослым в соответствии ч. 1 ст. 10.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь (КоАП) за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Кроме того, административным законодательством предусмотрена ответственность за неисполнение обязанностей по сопровождению или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в ночное время вне жилища (ч. 2 ст. 10.3 КоАП Республики Беларусь).

С 23:00 до 6:00 часов родители или лица, их заменяющие обязаны обеспечить сопровождение взрослым несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет.

Уважаемые родители, уделяйте также как можно больше внимания детям и их интересам, не игнорируйте странности в поведении и проявление агрессии. Не забывайте лишний раз позвонить своему ребенку и узнать, где и с кем он находится.

Проверяйте социальные сети детей, в частности, с кем ребенок общается, а также в каких группах состоит. Возможно, именно благодаря вашей заботе и вниманию ребенок сможет избежать неприятностей.

Отделение информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома

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