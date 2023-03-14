Весенний паводок. Спасатели рассказали о ситуации в стране

Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям рассказали на пресс-конференции 14 марта о ситуации с весенними паводками,

«По последним данным, в стране остаются подтопленными 34 жилых дома, 564 частных подворья, 36 хозяйственных построек, 39 участков автомобильных дорог, пять подвалов и 369 других, как правило, нежилых зданий и сооружений. Жизнеобеспечение населения не нарушено, ведется постоянный мониторинг гидрологической обстановки, тесно взаимодействуем с Белгидрометом. Более того, работники областных территориальных подразделений МЧС сам делают замеры уровня воды», — рассказал официальный представитель МЧС Евгений Барановский.

По его словам, больше всего подверглись подтоплениям Брестская и Гомельская области. «В Брестской области в первую очередь Брестский район — там подтоплены 25 жилых домов, 121 частное подворье и 84 других здания. На Гомельщине подтопления отмечаются в 13 районах, больше всего пострадал Светлогорский район — 281 частное подворье, 263 других здания, 27 участков автомобильных дорог», — добавил официальный представитель МЧС.

Он отметил, что МЧС было готово к такой ситуации. Еще до первых подтоплений были уточнены схемы развития паводковой ситуации, организованы планы привлечения сил и средств. В наличии техника и снаряжение. Работники МЧС выезжают по заявкам, оказывают необходимую помощь в случае подтоплений.

Как подчеркнул первый заместитель начальника главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Алексей Иоффе, проведенный комплекс подготовительных мероприятий позволяет минимизировать последствия паводков. МЧС сформировало отряды для оперативного реагирования на резкое изменение обстановки. Вопросы безопасности во время половодья также рассматривались в правительстве, был принят ряд управленческих решений.

Евгений Барановский дал рекомендации, как населению подготовиться к паводковой ситуации. «В первую очередь нужно очистить территорию от снега, все дренажные установки, сточные канавы — от мусора и льда. Нужно обеспечить отвод талых вод из замкнутых понижений путем прокладки водоотводных борозд. При необходимости стоит соорудить из подручных материалов простейшие преграды для воды. Кроме того, следует убрать с подворья ценные вещи, которые могут пострадать от воды. И не забываем телефоны службы спасения 101 и 112», — подчеркнул он.

belta.by

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