Весной возможен разлив рек. Специалисты советуют подготовиться к паводку заранее

Выпавший в январе-феврале снег может стать причиной весенних паводков в районе. Специалисты рекомендуют жителям подготовиться к возможным последствиям заранее. Сотрудники РОЧС, волонтеры Красного Креста, представители Белгосстраха совместно с представителями местной власти проехали по населенным пунктам, которые наиболее подвержены подтоплениям: Кожан-Городок, Лахва, Любачин. Местным жителям рассказали о правилах поведения, раздали листовки-памятки.

До начала паводка необходимо: