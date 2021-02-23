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Весной возможен разлив рек. Специалисты советуют подготовиться к паводку заранее

Выпавший в январе-феврале снег может стать причиной весенних паводков в районе. Специалисты рекомендуют жителям подготовиться к возможным последствиям заранее. Сотрудники РОЧС, волонтеры Красного Креста, представители Белгосстраха совместно с представителями местной власти проехали по населенным пунктам, которые наиболее подвержены подтоплениям: Кожан-Городок, Лахва, Любачин. Местным жителям рассказали о правилах поведения, раздали листовки-памятки.
 

До начала паводка необходимо:

  • почистить и убрать мусор во дворах, обеззаразить выгребные ямы и дворовые туалеты;
  • на колодцах установить крышки;
  • заделать отверстия и щели в сараях и домах, поскольку спасаясь от воды в них устремляются грызуны и мелкие животные, которые являются переносчиками многих заболеваний.

Во время паводка:

  • пить только кипяченную или бутилированную воду;
  • не есть продукты, которые испорчены паводком;
  • сырые овощи и фрукты тщательно промывать водой с использованием хозяйственного мыла, обдавать кипятком;
  • при первых признаках заболевания обратиться к врачу.

После паводка:

  • очистить дворы от мусора, который принесла с собой вода;
  • собрать (обязательно в перчатках) и закопать на глубину не менее 0,5 м погибших мелких животных и грызунов;
  • прочистить колодцы и скважины с полным отливом и дезинфекцией;
  • обеззаразить содержимое дворовой уборной;
  • соблюдать правила личной гигиены: чаще мыть руки, работать в рукавицах, не курить и не принимать пищу во время работы, чтобы инфекция не попала в организм;
  • пока Вы не уверены в качестве воды, продолжайте пить только кипяченую или бутилированную воду.

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