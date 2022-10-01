Ветераны труда отправились в гости к спасателям Лунинецкого района

В рамках акции «С заботой о безопасности малой Родины» и ко Дню пожилых людей спасатели пригласили в гости граждан с активной жизненной позицией из отделения дневного пребывания ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания населения».

В начале встречи старший инспектор пропаганды и взаимодействия с общественностью Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Марина Кочура провела экскурсию по пожарной аварийно-спасательной части №1. Марина Витальевна рассказала о службе спасателей и познакомила с техникой и оборудованием. Среди гостей нашлись желающие примерить боевую одежду. Все остались под большим впечатлением от размеров пожарных машин и тяжести снаряжений.

После экскурсии старший инспектор побеседовала с собравшимися на тему пожарной безопасности. Обсудили опасные ситуации в квартире, повторили правила эксплуатации печного оборудования, поближе познакомились с автономным пожарным извещателем. В завершении беседы гости посмотрели тематический ролик «Безопасность в каждый дом».

На территории Лунинецкого района произошли 45 пожаров, погибли 3 человека. С целью профилактики гибели и возникновения пожаров спасатели напоминают — уважаемые граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности! Приведите в пожаробезопасное состояние жилые дома и квартиры своих пожилых родителей, бабушек и дедушек. Перед отопительным сезоном проверьте исправность печей и иных отопительных приборов. Установите в жилых комнатах автономные пожарные извещатели. Берегите себя и своих близких!

По информации областного УМЧС