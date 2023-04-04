Ветеринарный карантин ввели в двух деревнях Пинского района из-за бешеных лис

В двух деревнях Пинского района из-за бешеных лис ввели ветеринарный карантин. Такая информация опубликована в Telegram-канале Пинского райисполкома

Больных животных обнаружили в соседних селах. Так, 1 апреля у озера Погост недалеко от деревни Ботово мужчина заметил лису, которая странно передвигалась. Позже дикого зверя нашли мертвым. На следующий день еще одна лисица забрела во двор жительницы деревни Борки. Животное вело себя агрессивно, его обезвредили сельчане.

«В обоих случаях специалисты ветеринарной службы констатировали бешенство животных. По этим фактам Пинский райисполком объявил деревни Ботово и Борки Загородского сельсовета неблагополучной зоной по бешенству животных и установил здесь карантин. По представлению главного ветеринарного инспектора Пинского района утвержден план мероприятий по ликвидации бешенства животных», — говорится в сообщении Пинского райисполкома.

belta.by

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