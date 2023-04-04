ЗдоровьеОбществоПроисшествияЭкология

Ветеринарный карантин ввели в двух деревнях Пинского района из-за бешеных лис

04.04.2023
25

В двух деревнях Пинского района из-за бешеных лис ввели ветеринарный карантин. Такая информация опубликована в Telegram-канале Пинского райисполкома

Больных животных обнаружили в соседних селах. Так, 1 апреля у озера Погост недалеко от деревни Ботово мужчина заметил лису, которая странно передвигалась. Позже дикого зверя нашли мертвым. На следующий день еще одна лисица забрела во двор жительницы деревни Борки. Животное вело себя агрессивно, его обезвредили сельчане.

«В обоих случаях специалисты ветеринарной службы констатировали бешенство животных. По этим фактам Пинский райисполком объявил деревни Ботово и Борки Загородского сельсовета неблагополучной зоной по бешенству животных и установил здесь карантин. По представлению главного ветеринарного инспектора Пинского района утвержден план мероприятий по ликвидации бешенства животных», — говорится в сообщении Пинского райисполкома.

belta.by

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Охотничий тур для итальянцев провели в Лунинецком районе

Охотничий тур для итальянцев провели в Лунинецком районе

04.04.2023
Photo of Тертель: следует ожидать серьезной эскалации обстановки в нашем регионе

Тертель: следует ожидать серьезной эскалации обстановки в нашем регионе

04.04.2023
Photo of ГРАФИК приемов граждан и представителей юридических лиц руководством Лунинецкого райисполкома

ГРАФИК приемов граждан и представителей юридических лиц руководством Лунинецкого райисполкома

04.04.2023
Photo of Лукашенко на встрече с Нарышкиным: угрозы очень серьезные, порой невероятные

Лукашенко на встрече с Нарышкиным: угрозы очень серьезные, порой невероятные

04.04.2023
Photo of На дорогах Брестчины работают датчики контроля скорости, в том числе и в Лунинецком районе

На дорогах Брестчины работают датчики контроля скорости, в том числе и в Лунинецком районе

04.04.2023
Photo of Конкурс на лучший символ Года мира и созидания объявлен в Беларуси

Конкурс на лучший символ Года мира и созидания объявлен в Беларуси

04.04.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть