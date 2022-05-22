«Ветковский» ринг боксёров из Лунинца

Трое воспитанников Михаила Майсака принимали участие в открытом турнире по боксу, который проходил в городе Ветка Гомельской области.

Учащаяся СШ №2 г. Лунинца Анастасия Семененко заняла первое место, а также отмечена специальным призом «За волю к победе». Артур Олиферович (СШ №4 г. Лунинца) в финальном поединке уступил сопернику из Гомеля и стал серебряным призером. Дипломом третьей степени отмечен гимназист Александр Мацкевич.

Приятным подарком для наших спортсменов стала экскурсия по городу Ветка с посещением достопримечательностей, музея и бассейна. Спонсорами нашей команды выступили индивидуальные предприниматели Андрей Аксенов, Геннадий Кирзнер, Вячеслав Юнкевич и Игорь Воронич.