КонкурсМолодежьНовости районаОбществоСпорт

«Ветковский» ринг боксёров из Лунинца

22.05.2022
99

Трое воспитанников Михаила Майсака принимали участие в открытом турнире по боксу, который проходил в городе Ветка Гомельской области.

Учащаяся СШ №2 г. Лунинца Анастасия Семененко заняла первое место, а также отмечена специальным призом «За волю к победе». Артур Олиферович (СШ №4 г. Лунинца) в финальном поединке уступил сопернику из Гомеля и стал серебряным призером. Дипломом третьей степени отмечен гимназист Александр Мацкевич.

Приятным подарком для наших спортсменов стала экскурсия по городу Ветка с посещением достопримечательностей, музея и бассейна. Спонсорами нашей команды выступили индивидуальные предприниматели Андрей Аксенов, Геннадий Кирзнер, Вячеслав Юнкевич и Игорь Воронич.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Голубика: как получить большой урожай? // Правильная кислотность почвы! Что ещё важно знать? (видео)

Голубика: как получить большой урожай? // Правильная кислотность почвы! Что ещё важно знать? (видео)

22.05.2022
Photo of В Брестской области изъяли из оборота более 12 т контрафактного спирта

В Брестской области изъяли из оборота более 12 т контрафактного спирта

22.05.2022
Photo of Чтобы не стать манкуртами

Чтобы не стать манкуртами

22.05.2022
Photo of Очередные изменения в движении поездов Лунинец — Брест — Лунинец

Очередные изменения в движении поездов Лунинец — Брест — Лунинец

22.05.2022
Photo of Очередные фото на конкурс «В кадре — детство» (Лунинецкий район)

Очередные фото на конкурс «В кадре — детство» (Лунинецкий район)

22.05.2022
Photo of В районной организации «Белая Русь» новый лидер (Лунинецкий район)

В районной организации «Белая Русь» новый лидер (Лунинецкий район)

22.05.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть