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Виктор Лукашенко: мы постарались сделать фестиваль «Вытокі» насыщенным, интересным и полезным

04.06.2022
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Организаторы второго сезона культурно-спортивного фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу» постарались сделать его насыщенным, интересным и полезным. Об этом на церемонии открытия второго сезона фестиваля в Столине сказал президент НОК Виктор Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Дорогие друзья, позвольте поблагодарить вас от имени организаторов фестиваля за то, что нашли время, откликнулись на приглашение и пришли на наш общий праздник. Нам очень приятно находиться здесь, в Столинском районе, где живут одни из самых трудолюбивых людей в Беларуси», — сказал Виктор Лукашенко.

«Участвуйте в конкурсах, квестах, состязаниях, получайте свои заслуженные подарки и призы. Обязательно оставайтесь до вечера, чтобы просмотреть все показы, выставки, концерт и красочный фейерверк. Конечно же, мы не приходим в гости с пустыми руками: мы вручаем вашему городу сертификат на Br100 тыс. на развитие спортивной сферы. Будьте счастливы и довольны, хорошего вам времяпрепровождения», — заключил президент НОК.

Слово взял председатель Столинского райисполкома Григорий Протосовицкий: «Мне хотелось бы высказать слова искренней признательности и благодарности за решение провести этот замечательный фестиваль в Столине. Мы соскучились по проведению таких массовых культурно-спортивных мероприятий. Подаренные средства пойдут на капитальный ремонт спортивных школ в Столине и Давид-Городке. За последние три года 24 воспитанника наших спортивных учреждений поступили в школу олимпийского резерва», — отметил Григорий Протосовицкий. Он выразил надежду, что количество талантливых спортсменов в Столинском районе увеличится.

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