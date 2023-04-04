Виктор Рафалович: «Каждый человек должен заниматься своим делом, вносить свой вклад в стабильность государства в дальнейшем…»

Мнением о Послании Президента Республики Беларусь делится председатель Лунинецкого районного Совета депутатов Виктор Рафалович:

– В очередной раз увидели неоспоримого национального лидера, коим является Александр Григорьевич Лукашенко. Ожидание соотечественников главного общественно-политического события во многом было очевидным. Ведь в нынешнее неспокойное время, когда республика находится под давлением санкций, угрозами недружелюбных стран, люди ждут алгоритма конкретных действий. На протяжении всего выступления главы государства чувствовалась уверенность. Мы получили ответы на интересовавшие нас вопросы по всем сферам жизнеобеспечения. Услышали основные посылы по подходам в работе в целом, затронув как внешнюю, так и внутреннюю политику.

Импонировало, конечно, в первую очередь крепость белорусских позиций на международной арене, в свете последних заявлений по размещению оружия. Безусловно, это вселяет веру в усиление нашей безопасности и спокойствие граждан. Подобные темы нередко становятся предметом диалогов на встречах депутатов Лунинецкого района с населением и трудовыми коллективами. Разъясняем, что партнерство и сотрудничество с другими государствами существенно развивают нашу экономику, все-таки это серьезные внешние рынки. И, конечно же, всегда есть резонанс, который дают международные встречи в мировом сообществе, в том числе и в Европе, и в Америке. Все это говорит о том, что мы идем верным путем.

Разговор Президента был долгим, но очень обстоятельным и принципиальным. В очередной раз Александр Григорьевич выступал открыто, подробно уделил внимание предстоящим политическим кампаниям, внешним и внутренним угрозам, которых нам следует опасаться. И нельзя не согласиться с убеждением, что каждый человек должен заниматься своим делом, вносить свой вклад в стабильность государства в дальнейшем. Вернулись мы с этой встречи с уверенностью в благополучном развитии Республики Беларусь, в мире над нашей синеокой Беларусью.

Депутатский корпус Лунинетчины, как и ранее, будет ответственно выполнять наказы избирателей. Да, приходиться решать много вопросов, начиная от бытовых, ведь они волнуют каждого из нас. По обращениям граждан видно, что это в первую очередь состояние дорог и развитие услуг жилищно-коммунального хозяйства. Прекрасно понимаем, что для улучшения работы необходимо увеличить оперативность решения таких вопросов. К этому и будут приложены усилия с учетом позиции государства, Совета Министров, местных органов власти и т.д.

На фото: Виктор Рафалович (в центре), депутат областного Совета депутатов, генеральный директор РУПП «Гранит» Эдуард Гаврилкович и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Лунинецкому избирательному округу №13 Анатолий Насеня

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