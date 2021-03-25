Виктор Рафалович встретился с работниками молочного завода

Спектр вопросов, которые руководитель депутатского корпуса района обсудил с работниками ОАО «Лунинецкий молочный завод», был довольно разнообразен. Они касались как внутриполитической и экономической обстановки в стране, так и непосредственно проблем, которые сегодня волнуют многих земляков. Это состояние дорог, благоустройство, строительство жилья, вакцинация от коронавирусной инфекции и др. Некоторые из них взяты на контроль для более детального разбирательства. Ответы будут даны позже. В целом же диалог получился искренним и конструктивным.