КонкурсМикашевичиНовости районаОбществоЭкология

Виктория Цуба из Микашевич среди призёров областного конкурса

22.05.2023
39

Воспитанница ГУО «Детский сад №4  г. Микашевичи» Цуба Виктория Сергеевна, заняла 3 место в областном этапе экологического конкурса детского рисунка в номинации «Биоразнообразие – основа жизни на Земле» в возрастной группе от 3 до 5 лет.

К сожалению, диплом и приз пришлось вручать Виктории в больнице, так как она болеет и находится там с мамой. Пожелаем Виктории скорейшего выздоровления.

Лунинецкая районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Житель Лунинецкого района съездил в лес и “насобирал” кучу административных статей

Житель Лунинецкого района съездил в лес и “насобирал” кучу административных статей

22.05.2023
Photo of Прадстаўнікі Лунінеччыны прынялі ўдзел у фестывалі “Таночак”

Прадстаўнікі Лунінеччыны прынялі ўдзел у фестывалі “Таночак”

22.05.2023
Photo of Ограничение на посещение лесов в Лунинецком районе и карта запретов

Ограничение на посещение лесов в Лунинецком районе и карта запретов

22.05.2023
Photo of Застройщик в Беларуси обманул людей и сбежал с их деньгами (видео)

Застройщик в Беларуси обманул людей и сбежал с их деньгами (видео)

21.05.2023
Photo of Когда станут известны результаты второго ЦЭ, рассказал специалист

Когда станут известны результаты второго ЦЭ, рассказал специалист

21.05.2023
Photo of В Брестской области 40% выпускников сдают ЦЭ по математике

В Брестской области 40% выпускников сдают ЦЭ по математике

21.05.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть