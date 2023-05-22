Виктория Цуба из Микашевич среди призёров областного конкурса

Воспитанница ГУО «Детский сад №4 г. Микашевичи» Цуба Виктория Сергеевна, заняла 3 место в областном этапе экологического конкурса детского рисунка в номинации «Биоразнообразие – основа жизни на Земле» в возрастной группе от 3 до 5 лет.

К сожалению, диплом и приз пришлось вручать Виктории в больнице, так как она болеет и находится там с мамой. Пожелаем Виктории скорейшего выздоровления.

Лунинецкая районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды

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