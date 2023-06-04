“Виктория” в Лунинце: высокие зарплаты и миллионы налогов

Имя Юрия Плаксина известно не только на Лунинетчине, но и далеко за ее пределами. Учредитель и главный инженер единственного в своем роде в Беларуси частного предприятия по производству литой посуды «Виктория» является обладателем многочисленных наград и почетных званий: «Человек года» Лунинецкого района и Брестчины, лауреат престижнейших белорусских, а также российских премий «За безупречную репутацию в бизнесе», «Лидер бизнеса». А недавно к ним добавилась еще одна. За разработку технологии изготовления посуды с утолщенным дном и для индукционных плит он был выдвинут на соискание премии Федерации профсоюзов Беларуси в области труда и стал финалистом конкурса.

С приятной миссией на «Викторию» прибыла председатель Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства Оксана Геращенко вместе с лидерами Брестской областной организации Владимиром Тарасевичем и Лунинецкого районного объединения профсоюзов Игорем Гапоном.

Гостей встречал Юрий Плаксин и руководитель первичной профсоюзной организации Дмитрий Дуньчик. И несмотря на то, что Юрий Николаевич только что вернулся из командировки, во время которой посетил выставку в Москве и присмотрел новое оборудование, он нашел время и провел интереснейшую экскурсию по цехам, рассказывая, как развивалось предприятие, которое в феврале этого года отметило 25-летний юбилей.

Производство литой алюминиевой посуды началось на «Виктории» в 1998 году. Юрий Николаевич сам разработал дизайн и спроектировал формы посуды (более 100 наименований) с утолщенным дном, затем появилось антипригарное покрытие. Разработанная на предприятии технология его нанесения в 2016 году Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь была признана инновационной.

Сейчас на «Виктории» трудятся 180 человек, а предприятие представляет собой динамично развивающееся производство полного технологического цикла с современными цехами, металлообрабатывающим, литейным и окрасочным оборудованием. Здесь производится более 150 наименований алюминиевой литой посуды, которая по качеству не уступает европейским аналогам, а в чем-то даже превосходит их. В продажу она поступает как под собственными брендами Victoria и IronMaster, так и для иностранных компаний под их собственными торговыми марками (около 20 брендов).

Объем годового производства за 2022 год составил порядка 700 тысяч изделий. Примерно 50 процентов реализовано на экспорт – в Россию, Казахстан, Румынию, Узбекистан и Киргизию. На внутреннем и внешнем рынках особенно ценна инновационная посуда для индукционных плит (более 25 наименований), которая является еще и импортозамещающей продукцией.

– Мы производим посуду методом ручного литья в кокиль – специальную форму, что многократно увеличивает прочность изделий, – остановившись у печи, рассказывает Юрий Николаевич. – Причем, льем исключительно из пищевого алюминия по первому баллу пористости – это показатель ведущих мировых производителей. Мы достигли его первыми и до сих пор являемся единственными в стране. За прошлый год переработали около 700 тонн пищевого сплава алюминия. Выручка от реализации продукции выросла на 22 процента, в бюджет уплачено 3,7 миллиона рублей налогов и отчислений. Средняя зарплата составляет более 1900 рублей.

Когда зашел вопрос о влиянии санкций, то директор и супруга Юрия Николаевича Татьяна Вдовенко отметила, что если Чехия, которая ранее отказалась от поставок комплектующих из стекла, то сейчас партнеры сами просят возобновить контракты. С итальянскими коллегами связи не прерывались…

К 25-летию предприятия Юрий Плаксин разработал необходимый белорусскому рынку импортозамещающий товар – шестеренный гидравлический насос, широко применяемый в машиностроении. Он необходим на МТЗ и МАЗе и др. До недавнего времени единственным их производителем на постсоветском пространстве был завод в Украине.

На вопрос, в чем секрет успеха предприятия, супруги ответили: «Надо работать честно, чтобы не было стыдно за свой товар».

Оксану Геращенко волновали не только производственные вопросы – виды выпускаемой продукции, спрос, рынки сбыта, но и, в первую очередь, как на предприятии обстоят дела с социальной защитой работников.

В 2015 году на «Виктории» была создана профорганизация, в которую сегодня входит 99 процентов работников. Практически сразу был разработан и коллективный договор, каждый пункт которого направлен на человека труда. Председатель первички Дмитрий Дуньчик отметил, что в рамках социального партнерства на предприятии заботятся о достойных и безопасных условиях труда, бытовом комфорте, возможности у работающих вести здоровый образ жизни. Для этого тут есть собственный тренажерный зал, приобретаются путевки в санатории, организуются экскурсии.

Оксана Геращенко вручила главному инженеру нагрудный знак III степени за вклад в развитие отраслевого профсоюза. В свою очередь Юрий Николаевич подарил гостье книгу «Бренды Беларуси» с автографом, где повествуется и о лунинецком предприятии по выпуску литой посуды.

Елена ДАНИЛОВИЧ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram