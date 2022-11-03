Виновника смертельной аварии в Микашевичах приговорили к 8 годам колонии

В суде Лунинецкого района вынесли приговор по резонансному уголовному делу о ДТП в Микашевичах, в котором погибли два человека, сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвиняемым по уголовному делу проходил 30-летний местный житель. Смертельная авария в городке произошла 16 апреля. Не имея водительских прав, фигурант сел пьяным за руль Chrysler Grand Voyager и разогнал автомобиль не менее чем до 106 км/ч (при разрешенной скорости не более 60 км/ч). При этом в салоне находились трое пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности. На нерегулируемом перекрестке водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf, после чего врезался в осветительную мачту и перевернулся. В результате ДТП 32-летний брат водителя и его 33-летний знакомый от полученных травм скончались на месте, 29-летний пассажир получил тяжкие телесные повреждения. Семейная пара, находившаяся во второй иномарке, не пострадала.

Как установлено, ранее обвиняемый неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал мужчину виновным по ч.5 ст.317 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и смерть двух человек) УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. На такой же срок он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.

belta.by

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