Мир начинает трещать по швам, тотальная война ведется по всем направлениям (видео)

Мир начинает трещать по швам, тотальная война ведется по всем направлениям. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявила доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева.

«Мир начинает совершенно трещать по швам, — сказала Елена Пономарева. — Если Украина сейчас — это зона горячего конфликта, то тотальная война ведется по всем направлениям. Конечно, она будет продолжена, и нужно искать не зеркальные, а, наверное, совершенно альтернативные меры воздействия на то недружественное окружение, которое сложилось вокруг России и Беларуси, — сказала Елена Пономарева. — Вопрос выживаемости Европы, прежде всего мира, связан с тем, что не надо себе в ногу стрелять, не надо вводить такие меры, которые создают проблемы».

Эксперт напомнила про четырех всадников Апокалипсиса. «Как вы знаете, это пандемия, война, голод и смерть, которые несколько лет на титуле журнала The Economist были изображены, — отметила она. — Мои коллеги недавно провели анализ докладов Всемирного экономического форума за 8 лет, известного как Давосский форум (это тоже, скорее всего, такая ОПГ-структура). И пришли к ужасному выводу, что все прогнозы сбывались. Когда заговорили о пандемийной угрозе, необходимости сокращения народонаселения и так далее, все мы получили коронавирус. И истинную природу этой пандемии понял, в общем-то, прежде всего Президент Беларуси, когда соответствующим образом вел себя в условиях этой пандемии и говорил об этом публично. Если говорить о голоде, то, соответственно, тоже все в этих докладах Всемирного экономического форума. Когда они нам втирают про устойчивое развитие, зеленую экономику, надо четко понимать, что это фасад. А за фасадом — уничтожение целых социальных групп, поскольку они включены в реальную экономику и так далее».